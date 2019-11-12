اخبار ليبيا الان

“الغريفة” تواجه خطر الحشرات الضارة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

باشرت شركة خدمات النظافة بالتعاون بين بلديتي الغريفة وأوباري، في مكافحة الحشرات المعدية في مواقع تجميع مياه الصرف الصحي الواقعة إلى الشمال من الغريفة ، بعد الاشتباه بوجود حشرات ضارة تنقل مرضاً معدياً بين المواطنين .

تمكنت الشركة من توفير بعض الآلات المستخدمة من المواطنين ، الذين تطوعوا بأنفسهم فى الحملة من أجل رش المبيدات على مساحة كبيرة من نباتات القصبة التي تعد ملجأ أساسياً للحشرات الضارة .

ويرى المسؤلون المحليون في الغريفة وماجاورها أن عدم استكمال مشروع تحلية مياه الصرف الصحي بمنطقة أوباري سبب في تزايد نمو النباتات الضارة وانتشار الروائح الكريهه ، وسط تنامي ودخول أنواع جديدة من الحشرات المعدية من المناطق المجاورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك