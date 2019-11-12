“الغريفة” تواجه خطر الحشرات الضارة

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باشرت شركة خدمات النظافة بالتعاون بين بلديتي الغريفة وأوباري، في مكافحة الحشرات المعدية في مواقع تجميع مياه الصرف الصحي الواقعة إلى الشمال من الغريفة ، بعد الاشتباه بوجود حشرات ضارة تنقل مرضاً معدياً بين المواطنين .

تمكنت الشركة من توفير بعض الآلات المستخدمة من المواطنين ، الذين تطوعوا بأنفسهم فى الحملة من أجل رش المبيدات على مساحة كبيرة من نباتات القصبة التي تعد ملجأ أساسياً للحشرات الضارة .

ويرى المسؤلون المحليون في الغريفة وماجاورها أن عدم استكمال مشروع تحلية مياه الصرف الصحي بمنطقة أوباري سبب في تزايد نمو النباتات الضارة وانتشار الروائح الكريهه ، وسط تنامي ودخول أنواع جديدة من الحشرات المعدية من المناطق المجاورة.

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