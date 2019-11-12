ضبط شخص يحمل 800 لتر بنزين في صبراتة (صور)

أعلنت شرطة النجدة بمديرية أمن صبراتة عن ضبط شخص يقود سيارة وعلى متنها جالونات من البنزين.

وأوضحت الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن كمية البنزيل تبلغ 800 لتر. ونشرت المديرية صورا للسيارة وقد بدا بداخلها كميات البنزين.

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ونبهت المديرية إلى أن «حيازة هذه الكمية الكبيرة من الوقود جريمة، و تهور قد ينتج عنه كارثة في أية لحظة بانفجار هذه الكمية من الوقود واشتعالها وتعريض السائق نفسه والآخرين على الطريق العام للمخاطر»

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