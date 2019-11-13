مؤتمر بـ”العجيلات” حول ريادة الأعمال

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نظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية العجيلات، التابع لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، المؤتمر العلمي الأول “عزم” لريادة الأعمال 2019 ، تحت شعار “المشروعات الصغرى والمتوسطة دعامة لتنمية الاقتصاد الوطني” .

احتضن مسرح كلية الاقتصاد في مدينة العجيلات أعمال المؤتمر، برعاية المجلس المحلي العجيلات، بحضور رئيس جامعة الزاوية وعدد من مديري المراكز البحثية بالجامعات الليبية وعدد من المشاركين والمهتمين بالاقتصاد الليبي.

ركز المؤتمر على 5 محاور رئيسية: ريادة الأعمال ومتطلبات المستقبل- رأس المال الفكري- تحديات التمويل- المحاسبة والتقنيات الحديثة- واقع تمويل المؤسسات الصغيرة.

وقُدِمت بالمؤتمر عدد 40 ورقة بحثية في المشروعات الصغرى والمتوسطة .. وهدف المؤتمر إلى الاهتمام بالأعمال الصغرى والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب والنهوض بالأنشطة الاقتصادية ومواكبتها للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.. كما اُفتتح على هامش المؤتمر، معرضٌ لعدد من المشاريع الصغرى والمتوسطة داخل مدينة العجيلات.

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