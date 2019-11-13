الأزمة الليبية على طاولة محادثات كونتي والشاهد

بحث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مع نظيره التونسي يوسف الشاهد، الذي يزور العاصمة الإيطالية روما، تطورات الأزمة الليبية.

وسلم الشاهد كونتي رسالة خطية من الرئيس التونسي قيس سعيد، حسب بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء «آكي» عن رئاسة الوزراء الإيطالية، اليوم الأربعاء، دون أن تتطرق إلى محتواها.

يأتي ذلك اللقاء في ظل استمرار الاستعدادات من أجل عقد مؤتمر برلين، الذي تدعمه إيطاليا. ويوم الإثنين الماضي التقى كونتي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في روما، حيث أكدا خلال مؤتمر صحفي مشترك الحاجة إلى وقف سريع لإطلاق النار في ليبيا.

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وأعلن كونتي أن البلدين يعملان على ضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية من المؤتمر، قائلا: «سنبذل كل جهد ممكن لتسريع تحقيق الاستقرار في ليبيا».

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