منظمة حقوقية ترفض اجتماع سفيرة كندا مع مجلس النواب

استنكرت اللجنة الكندية الليبية لحقوق الإنسان والعدالة عزم سفيرة كندا لدى ليبيا هيلاري تشايلدز آدمز عقد اجتماع مع وفد من مجلس النواب، من المُقررة أن يتم يوم الخميس بمقر السفارة في تونس.

وعبرت المنظمة الحقوقية عن رفضها للاجتماع مُتهمة مجلس النواب والجيش الوطني بانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا، وهو ما يتعارض تماماً مع مسؤولية الحكومة الكندية عن الترويج للسلام وحقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية في الخارج.

ومن أسباب رفض الاجتماع التي أوردتها اللجنة في كتاب موجه للسفيرة الكندية لدى ليبيا، ما وصفته بـ”صمت مجلس النواب” عن حادثة اختطاف العضوة سهام سرقيوة في بنغازي، مُؤكدة أن أطرافاً موالية للجيش هي من قامت باختطافها.

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