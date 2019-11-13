داخلية المؤقتة تحتفل بتخريج أكثر من 1500 عضوا بهيئة الشرطة

نظم مركز تدريب إدارة الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، أمس الثلاثاء، حفل تخريج 1574 عضوا جديدا بهيئة الشرطة التابعين لعدد من المديريات والإدارات العامة، بحضور وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.

وضم الخريجين الدفعتين 64 و65 لمنتسبي هيئة الشرطة لصالح مديرية أمن بنغازي، ومديرية أمن سلوق قمينس، ومديرية أمن الأبيار، إضافة إلى الإدارة العامة للأمن المركزي، والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، والإدارة العامة للمعلومات، ومنفذي ميناء ومطار بنغازي، كما ضمت الدورة خريجين لصالح قسم المرور والتراخيص، وقسم التحريات العامة، وقسم التمركزات الأمنية بمديرية أمن بنغازي.

وبهذه المناسبة، هنأ وزير الداخلية الطلبة الخريجين مثمنا جهود مجلس الوزراء في دعم الوزارة والقوات المسلحة في محاربة الإرهاب، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارة الداخلية قاربت على تخريج 10 آلاف عضو لصالحها ضمن خطة الوزارة 2018 -2020 ميلادي.

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