مواصلات المؤقتة تبحث آلية انعقاد الجمعيات العمومية للشركات التابعة لها

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات -رئيس مجلس الوزراء المكلف بالحكومة المؤقتة عبد الرحمن الأحيرش، خلال اليومين الماضيين اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مناقشة وضع آلية لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل، واستعرض الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها للشركات الجوية الناقلة التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، ووضع آلية لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات التابعة للهيئة.

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