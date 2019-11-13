استمرار غلق المركز الصحى في الوشكة بسبب غياب الإمكانات

تتواصل معاناة سكان الوشكة بسبب غلق المركز الصحي بها؛ نتيجة عدم توفر الأطباء أو الممرضين، فضلا عن التجهيزات الطبية الأخرى.

ويضطر سكان المنطقة، التي تقع على بعد 90 كيلومتر غرب سرت، إلى السفر لمنطقة أبو قرين، التي تبعد عن الوشكة 40 كيلو متر، من أجل أبسط الخدمات الطبية، مثل الحصول على أدوية لعلاج نزلات البرد.

وقال مصدر بالفرع البلدى الوشكة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن لدى قطاع الصحة في بلدية مصراتة علم بهذا الوضع، باعتبار أن الوشكة تتبع حاليا بلدية مصراتة، إثر فصلها عن سرت مند أربع سنوات.

ونوه المصدر باستقباله عشرات الطلبات من السكان، الموجهة إلى وزارة الصحة في حكومة الوفاق، للإسراع بإعادة فتح المركز وتجهيزه، وتوفير أطباء مناوبة وتمريض؛ لتقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمنطقة والمترددين عليه.

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