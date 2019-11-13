سلامة وشكري يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في القاهرة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وسبل دفع مسار تسوية الأزمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن شكري تناول خلال اللقاء محددات الموقف المصري، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحفظ وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويساهم في محاربة التنظيمات الإرهابية وإنهاء فوضى الميليشيات واستعادة الأمن.

وبحسب حافظ، فقد بحث الطرفان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا.

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