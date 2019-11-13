الوفاق تناقش برنامج الكشف المبكر لاكتشاف الأورام

التقى أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر، أمس الثلاثاء، مع عدد من المسؤولين في كل من ديوان المحاسبة، مراكز علاج الأورام، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، رئيس جهاز الإمداد الطبي، مكتب شؤون العلاج بوزارة الصحة.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع، بحث الخطوات التي يجب اتخاذها لتذليل المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات الطبية لمرضى الأورام وتوفير الأدوية اللازمة لهم بمراكز العلاج المتخصصة، ومناقشة البرنامج المقدم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمتعلق بالكشف المبكر لاكتشاف الأورام، نظرًا لأهميته.

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