ريبورتاج: مأساة المهاجرين في ليبيا

في هذا التقرير الحصري من سلسلة تقاريرنا في ليبيا نأخذكم في مهمة على متن أحد زوارق خفر السواحل الليبي، أثناء إجبار مهاجرين في عرض البحر على العودة إلى ليبيا.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
الوفاق تناقش برنامج الكشف المبكر لاكتشاف الأورام
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
سلامة وشكري يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
استمرار غلق المركز الصحى في الوشكة بسبب غياب الإمكانات
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
مواصلات المؤقتة تبحث آلية انعقاد الجمعيات العمومية للشركات التابعة لها
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك