تعزيزات جديدة تصل وحدات الجيش في طرابلس

كشفت مصادر لـ218 عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى أحد معسكرات الجيش الوطني في بلدية الجفرة، وهي الدفعة الثانية التي تصل المعسكر خلال أقل من 3 أيام.

وحول طبيعة هذه التعزيزات، أشارت المصادر إلى أنها تتمثل في رتل عسكري مكون من عشرات سيارات الدفع الرباعي.

وأكدت المصادر توجه ما يزيد عن 60 سيارة مسلحة خلال الـ15 ساعة الماضية إلى محاور القتال في طرابلس منطلقة من الجفرة، إضافة إلى شاحنات الوقود وحافلات لنقل الأفراد العسكريين.

وكانت الوحدات القتالية للجيش الوطني في محاور القتال قد تلقّت تعزيزات عسكرية وصلت إلى مواقعها تباعا قبل يومين بالتزامن مع توارد أنباء عن استعادة سيطرته على سوق الخميس ومصنع الإسمنت.

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