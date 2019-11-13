سلامة عن مجلس الأمن: “عقيم وعاجز”

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن مجلس الأمن قد وصل الى حالة العقم، منددا بعدم قدرته على اتخاذ أي قرار بشأن ليبيا، كما دعا الدول الكبرى إلى ضرورة الاتفاق حول الملف الليبي دون اتخاذ القرارات بدل الليبيين.

وتساءل سلامة خلال لقاء صحفي حول عدم دعوة الجزائر إلى مؤتمر برلين، مثمنا دورها في تسوية الملف الليبي، أمام التحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر على الحدود الليبية والتي تدفع جراءها تكلفة باهضة أمنيا وماليا.

واستشهد المبعوث الأممي على وصفه لمجلس الأمن الدولي بالعقيم بالعجز الذي يواجهه أمام ملفات كثيرة من بينها الملف الليبي الذي عجز بعد 14 اجتماعا عن الخروج بقرار موحّد حوله.

ودعا سلامة أعضاء المجلس إلى ضرورة التوافق حول الملف بدل الاكتفاء باتخاذ القرار عوضاً عن الليبيين، مُشدداً على ضرورة التوافق الدولي حول الملف الليبي المعقّد.

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