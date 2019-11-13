«سلامة»: مجلس الأمن وصل إلى حالة «العقم» في ليبيا

اعترف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن مجلس الأمن قد وصل إلى حالة العقم، مرجعا ذلك، بعدم قدرته على اتخاذ أي قرار بشأن ليبيا، داعيا الدول الكبرى إلى ضرورة الاتفاق حول الملف الليبي دون اتخاذ القرارات بدل الليبيين.

واستغرب سلامة، خلال حواره مع الإذاعة الجزائرية، من عدم دعوة الجزائر إلى مؤتمر برلين، مثمنا دور الجزائر في تسوية الملف الليبي، أمام التحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر على الحدود الليبية، والتي تدفع جراءها تكلفة باهظة أمنيا وماليا.

ووصف المبعوث الأممي، مجلس الأمن الدولي بالعقيم، مستشهدا على ذلك بالعجز الذي يواجهه أمام ملفات كثيرة من بينها الملف الليبي الذي عجز بعد 14 اجتماعا عن الخروج بقرار حول القضية.

ودعا أعضاء المجلس إلى ضرورة التوافق حول الملف دون اتخاذ القرار بدل الليبيين، قائلا: “التوافق الليبي –لارتباطاته الخارجية- سيخرب بسهولة ما لم يحدث توافق دولي حول الملف”.

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