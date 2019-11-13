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الأزمة الليبية على طاولة تونس وإيطاليا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، تطورات الأزمة الليبية، خلال اجتماع عقده الطرفان في روما.

وتسلّم كونتي من الشاهد رسالة خطية وجهها الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بحسب ما أعلنته الرئاسة التونسية أمس الثلاثاء.

وأوضحت الرئاسة أن محتوى الرسالة يتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين تونس وإيطاليا، دون التطرّق إلى أي تفاصيل أخرى.

ووصل الشاهد، الثلاثاء، إلى روما واجتمع مع رئيس الوزراء الإيطالي بمقر الحكومة للتباحث حول قضايا ثنائية وأخرى إقليمية، بما في ذلك الأزمة الليبية، وفقا لما ذكرته وكالة “آكي” الإيطالية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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