الأزمة الليبية على طاولة تونس وإيطاليا

ناقش رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، تطورات الأزمة الليبية، خلال اجتماع عقده الطرفان في روما.

وتسلّم كونتي من الشاهد رسالة خطية وجهها الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بحسب ما أعلنته الرئاسة التونسية أمس الثلاثاء.

وأوضحت الرئاسة أن محتوى الرسالة يتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين تونس وإيطاليا، دون التطرّق إلى أي تفاصيل أخرى.

ووصل الشاهد، الثلاثاء، إلى روما واجتمع مع رئيس الوزراء الإيطالي بمقر الحكومة للتباحث حول قضايا ثنائية وأخرى إقليمية، بما في ذلك الأزمة الليبية، وفقا لما ذكرته وكالة “آكي” الإيطالية”.

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