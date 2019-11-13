تفعيل قرار دمج مديرية أمن الرياينة مع مديرية يفرن

أقـيمت بمقر مديرية أمن يفرن، اليوم الأربعاء، مـراسم التـسليم والاسـتلام بين مـدير أمـن الـرياينة ربيع التير، ومـدير أمـن يـفرن صالح الأخضر، وذلك بـناء عـلى قـرار وزيـر الـداخلية الـمفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بـشأن دمـج مـديرية أمـن الـرياينة مـع مـديرية أمـن يـفرن تحت مسمي مديرية أمن يفرن.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أن مراسم التسليم والاستلام تمت بـحضور اللـجنة الـمكلفة مـن قـبل وزارة الـداخلية، وعـميد وأعـضاء بـلدية يـفرن وعـميد بـلدية الـقلعة.

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