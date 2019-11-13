الخرطوش: تمركزات الجيش بطرابلس قوية أمام المجموعات المسلحة المنهارة

قال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، إن تمركزات الجيش بالعاصمة طرابلس قوية أمام المجموعات المسلحة المنهارة، لا سيما حول مطار طرابلس الدولي الذي تصدى في السابق للعديد من هجمات المليشيات الفاشلة.

وأضاف الخرطوش في تصريح للعين الإخبارية، أن الجيش يحقق العديد من التقدمات المحسوبة بمختلف المحاور، وفقا للخطة الموضوعة من القيادة العامة، مشيرا إلى أن الجيش بتمركزاته الجديدة قضى على أي محاولة للتقدم من قبل الجماعات المسلحة جنوب وشرقي العاصمة.

هذا وأكد الخرطوش أن مطار طرابلس الدولي في أمان تام، وأنه لم يتعرض لأي هجوم من قبل المليشيات منذ شهور.

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