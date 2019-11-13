تدشين مشاريع جديدة للتنمية المستدامة ببلديات الواحات

أعلنت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، تدشين عدد من مشاريع التنمية المستدامة في منطقة الواحات، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، أن من ضمن المشاريع التي تم تدشينها مشروع استكمال مدرسة لما يقارب 300 طالب ببلدية اجخرة، ووضع حجر الأساس لمشروع انشاء قاعة مؤتمرات بأوجلة، بالإضافة إلى الاطلاع على الطريق الرابط بين الواحات وأجدابيا بعد استكمال أشغال الصيانة به.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن إدارة التنمية المستدامة قامت بزيارة ميدانية خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2019، لمناقشة والاطلاع على حسن سير المشاريع الأخرى التي تشرف عليها المؤسسة في مختلف بلديات الواحات، بما في ذلك تجهيز غرفة عمليات بمستشفى أوجلة القروي، وتعشيب أرضية ملعب نادي جوهرة الصحراء، حيث تزامنت هذه الزيارة مع استكمال أشغال الصيانة بالطريق الرابط بين منطقة الواحات وبلدية أجدابيا، وهو مشروع قامت المؤسسة بتمويله والإشراف عليه استجابة للنداءات التي تقدّم بها رؤساء المجالس البلدية بكل من جالو وأوجلة واجخرة، نظرا للحالة المتردية التي كان عليها الطريق، ولما كان يشكّله من خطر على حياة المواطنين.

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