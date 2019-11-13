آخر المستجدات في ليبيا على طاولة مباحثات السيسي ووزير الدفاع الروسي

ليبيا – إلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائم بأعمال السفير الروسي في القاهرة وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الروس.

اللقاء شهد وفقاً للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية لا سيما ليبيا.

وتوافقت وجهات النظر بخصوص أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية بما يلبى تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار.

كما أكد الجانبان الحاجة إلى تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ضوء التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط،والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة.