«الأرصاد» يتوقع تكاثر السحب شمالا.. واعتدال الطقس جنوبا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكاثر السحب على مناطق الشمال، خاصة على أقصى الشمال الشرقي، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، إذ من المتوقع أن تكون أمطار جيدة على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر إلى مساعد والدواخل، بينما يبقى الطقس معتدلا على المناطق الجنوبية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء احتمالية سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على المنطقة الساحلية من الزاوية حتى مصراتة، كما ستتراوح درجات الحراة بين 16 و31 درجة مئوية في مختلف المناطق.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

تكاثر للسحب هذا اليوم، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على المنطقة الساحلية الممتدة من الزاوية حتى مصراتة.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده

فرصة سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا رعدية، ومن المتوقع أن تكون جيدة على المناطق من الجبل الأخضر إلى مساعد والدواخل.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية، وتصل إلى 30 درجة مئوية على الجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و22 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة مئوية.

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