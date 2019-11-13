انطلاق حملة مجانية لشرائح المجتمع من ذوي الإعاقة الحركية في زليتن

أعلنت بلدية زليتن، عن انطلاق حملة مجانية تستهدف شرائح المجتمع من ذوي الإعاقة الحركية بالبلدية تأتي بإشراف من منظمة الهاندي كاب الدولية للإعاقة الحركية وبالتنسيق مع فرع الشؤون الاجتماعية زليتن ومفوضية المجتمع المدني.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن الحملة تشمل الخدمات التي تقدمها هذه الفرق العلاج الطبيعي والدعم النفسي والاجتماعي وتقديم المعدات المعينة والأجهزة المساعدة على الحركة مثل الكراسي المتحركة والكراسي الخاصة بدورات المياه وقيلات ورباعية وفراش طبي ضد التقرحات، لافتا إلى أن الفرق التابعة للمنظمة تتواجد بالبلدية في مجمع عيادات الحوريات ومركز العلاج الطبيعي أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع؛ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهراً.

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