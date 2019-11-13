أبوعميد يكشف موقفه من مطالبات الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام

طالب رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورشفانه د.المبروك أبوعميّد، مجلس النواب بتحمل مسؤوليته واتخاذ موقف قوي وواضح من مجلس النواب ضد تسليم أي مواطن ليبي لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال أبوعميد، في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن محكمة الجنايات الدولية سيف مسلط على رقاب الشعوب لتمرير ملفات سياسية والمطالبة بسيف الإسلام معمر القذافي لمحاكمته والتمسك بذلك، هو استكمال لمشروع إذلال وتركيع وترهيب الشعوب، وربما سيتم قريبا التلويح بالمطالبة بتسليم قيادات من الجيش الليبي لأجل اخضاعهم وقبول شروطهم، لذلك يجب أن يكون هناك موقف قوي وواضح من مجلس النواب ضد تسليم أي مواطن ليبي لإيقاف مهزلة الاذلال والتركيع”، بحسب وصفه.

وتابع أبوعميد، “نعم للقضاء الليبي، نعم لسيادتنا وكرامتنا، نعم للقانون نعم لحقوق الإنسان لا للذين يهرولون ويدفعون لتسليم أبنائنا ونقول للمهرولين اتركوا لليبيين حق الدفاع عنكم يوم تطلبكم الجنايات الدولية التي ترونها بعيدة ونراها قريبة، تحية احترام وتقدير للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية تحية لكل ليبي يدافع عن كرامة ليبيا ومواطنيها مهما كان خلافنا واختلافنا… تحية لرجال القضاء الليبي والحقوقيين والمحامين”، بحسب تعبيره.

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