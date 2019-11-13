14 ألف نازح من طرابلس وصلوا زليتن منذ أبريل الماضي

أعلنت لجنة الأزمات ببلدية زليتن، الأربعاء، أن عدد النازحين في المدينة من طرابلس بلغ 14 ألف شخص تقريبا من حوالي 2500 أسرة.

وقال رئيس لجنة الأزمات عبد السلام عصمان، في تصريح صحفي، إن الأسر النازحة منهم من يقطن في إيجارات، ومنهم من لدى أقاربه بالمدينة، والبعض وفرت لهم البلدية مسكنا مجانيا.

وأضاف، أن البلدية تقوم بتجهيز حقائب مدرسية للطلاب من الأسر النازحة والمسجل عددهم 1200 طالب، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في حصر وتسجيل الأسر في المنظومة المشتركة مع بلديات أخرى لحل إشكالية الازدواجية.

وأشار عصمان، إلى أن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال بالتعاون مع البلدية يقدمون إعانات غذائية وعلاج للأسر بقدر المستطاع.

يشار إلى ان مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أعلنت قبل يومين أن 300 ألف شخص نزحوا جراء الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الليبي

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