شكري وسلامة يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

القاهرة-العنوان بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، آخر مستجدات الوضع في ليبيا. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن شكري تناول خلال اللقاء مُحددات الموقف المصري اتصالاً بضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحفظ وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويدعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة …
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صحيفة العنوان الليبية
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