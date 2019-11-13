منع عشرات المعلمين من التظاهر أمام مقر وزارة التعليم بالبيضاء

البيضاء-العنوان أفاد شهود عيان، صباح اليوم الأربعاء، قيام الأجهزة الأمنية بمنع عشرات المعلمين من التظاهر أمام مقر وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة في البيضاء. وتداول معلمون متظاهرون تسجيلا حية على موقع فيسبوك الاجتماعي أظهرت إغلاق أجهزة الأمن الطريق المؤدي لمقر وزارة التعليم أمام المعلمين. وينظم المعلمين، اليوم الأربعاء، بدعوة من نقابة المعلمين وقفة احتجاجية جديدة أمام …
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صحيفة العنوان الليبية
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