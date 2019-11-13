سلامة: التوافق الليبي سيتفكك بسهولة ما لم يحدث توافق دولي

ندد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بعدم قدرة مجلس الأمن على اتخاذ أي قرار بشأن ليبيا، داعيا الدول الكبرى إلى ضرورة الاتفاق حول الملف الليبي، دون اتخاذ القرار بدلا من الليبيين أنفسهم.

وقال سلامة لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، إن التوافق الليبي سيتفكك بسهولة ما لم يحدث توافق دولي حول ليبيا، وهو ما سيعمل عليه مؤتمر برلين الذي يهدف إلى ترميم الموقف الدولي حيال القضية.

وعن أجندة المؤتمر قال سلامة إنهم يعملون على التوافق بشأن ست نقاط، معلنا أنهم تمكنوا من التوصل إلى توافق دولي حول بعضها، وهو ما زاد من نسبة نجاح مؤتمر برلين حسب قوله.

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