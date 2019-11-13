سلامة: مجلس الأمن عجز عن حل الأزمة الليبية

أعرب المبعوث الأُممي إلى ليبيا غسان سلامة، عن انتقاده لما وصفه بـ “عجز” مجلس الأمن الدولي، في التعامل مع الملف الليبي.

وقال سلامة، في تصريحات متلفزة، ” مجلس الأمن الدولي عقيم، وعجز عن إيجاد حلول للعديد من الملفات المطروحة على طاولته أبرزها الملف الليبي الذي عجز بعد 14 اجتماعا عن الخُروج بقرار حول القضية”.

كما تساءل سلامة، عن أسباب عدم دعوة الجزائر إلى مُؤتمر برلين رُغم الدور الذي لعبته منذ بداية الأزمة الليبية في 2011، مثمنا الدور الذي لعبته الجزائر في تسوية الملف الليبي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا