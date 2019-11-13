سلاح الجو يواصل استهداف مواقع الجماعات المسلحة بعدة محاور

استهدف سلاح الجو أمس بضربات دقيقة، مواقع لمخازن تحوي ذخائر واليات في قاعدة القرضابية ومعسكر الساعدي في سرت، حيث سجلت إصابات مباشرة، كما استمرت أصوات التفجيرات لفترة من الوقت.

وحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، فإن أكثر من محور للمجموعات المسلحة مرشح للانهيار الكامل، مع تزايد شدة ضربات القوات المسلحة، التي أحرزت تقدما مهما في منطقة الكسارات خلف مصنع الأسمنت بسوق الخميس، ما أدى إلى تقهقر الميليشيات عن مواقع مهمة، كما ألحقت خسائر كبيرة بصفوف تلك المجموعات، التي فر عناصرها من محور صلاح الدين أثناء محاولتهم التقدم نحو معسكر اليرموك.

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