بوشناف: استكملنا الجزء الخاص بالتدريب والتأهيل من خطتنا الاستراتيجية

قال وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، إنه قد تم أمس استكمال الجزء المتعلق بالتدريب والتأهيل، من الخطة الاستراتيجية ألفين وثمانية عشر – ألفين وعشرين التي أطلقتها الوزارة، وإن من بين أهدافها تخريج عشرة الاف عنصر للانضمام إلى هيئة الشرطة الليبية.

وأضاف بوشناف في كلمته أمس خلال حفل تخريج الدفعتين الرابعة والستين والخامسة والستين من أعضاء هيئة الشرطة، اللتين أطلق عليهما اسم دفعة شهداء وزارة الداخلية، أنهم قاربوا على الانتهاء من تدريبهم وتأهيلهم في كل مديريات الأمن، إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الأمن وبناء مقرات جديدة للمديريات ومراكز وأقسام وإدارات الشرطة وصيانة غيرها.

بوشناف أكد أن وزارة الداخلية تمضي بخطوات واثقة نحو إعادة بناء قطاع أمني محترف.

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