المسماري: السراج في مأزق حقيقي والمعركة في طرابلس مستمرة ولن تتوقف

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن المعركة في طرابلس مستمرة ولن تتوقف،موضحًا أن قيادة الجيش أكدت للمجتمع الدولي أنها تفصل بشكل تام بين الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المصنفين دولياً وليس فقط محلياً وما بين الحوار السياسي.

المسماري وفي تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأربعاء ذكر أن القيادة العامة للجيش تؤكد دائمًا على مبادئ القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب وتمسكها باستكمال المعركة ضد الجماعات الإرهابية والجماعات الخارجة عن القانون التي عاثت في الأرض فساد.

وأوضح أن انهيار العدو بدا واضحاً فهناك انهيار كبير في صفوف المجموعات الإرهابية بدليل خروج عدد كبير منهم خارج ليبيا، مبيناً أن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق في مأزق حقيقي.

وتابع:” المليشيات هي من سمحت للسراج بالدخول لطرابلس وأول خطوة اتخذها السراج هي شرعنة المليشيات وهذا ينافي ما جاء به الاتفاق السياسي الليبي الموقع في المغرب”.

المتحدث الرسمي باسم الجيش أشار إلى أن الجيش قام بتقديم الأدلة الكافية التي تثبت وجود الإرهابين والمطلوبين دولياً ومحلياً في صفوف قوات حكومة الوفاق والتي قدمت لهم أموالا بمليارات الدولارات.

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