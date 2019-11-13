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دبلوماسي أمريكي يُقدّم “وصفة” نجاح برلين

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الدبلوماسي الأميركي السابق وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة واشنطن وليام لورانس إن أحد أهم عوامل نجاح مؤتمر برلين المقبل أن تقدم ألمانيا خطة عملية لفرض تطبيق حظر توريد السلاح إلى كافة الأطراف في ليبيا.

ووصف لورانس خلال ندوة عن مؤتمر برلين نظمها التحالف الليبي الأمريكي هذه المهمة بالتحدي أمام الألمان، لافتاً إلى أن السلام لن يتحقق في ليبيا إذا لم تتفق الأطراف المتصارعة على صفقة تحل بموجبها كافة الأمور العالقة التي لم يتضمنها اتفاق الصخيرات.

وأوضح لورانس أنه عندما يتعلق الأمر بليبيا فإن المجتمع الدولي يركز على مناقشات الاستقرار حول حقوق الإنسان ومناقشات الديمقراطية، وينسى أنه لا يمكن أن يوجد الاستقرار بدون حقوق الإنسان والديمقراطية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • انت حمار ياحمار الحل الاسهل تحويل عائدات النفط لمصرف البيضا بدلا من طرابلس فيتوقف دعم المليشيات وتسقط ويدخل الجيش طرابلس وتحل المشكلة وتوته خلصت الحدوته

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