دبلوماسي أمريكي يُقدّم “وصفة” نجاح برلين

قال الدبلوماسي الأميركي السابق وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة واشنطن وليام لورانس إن أحد أهم عوامل نجاح مؤتمر برلين المقبل أن تقدم ألمانيا خطة عملية لفرض تطبيق حظر توريد السلاح إلى كافة الأطراف في ليبيا.

ووصف لورانس خلال ندوة عن مؤتمر برلين نظمها التحالف الليبي الأمريكي هذه المهمة بالتحدي أمام الألمان، لافتاً إلى أن السلام لن يتحقق في ليبيا إذا لم تتفق الأطراف المتصارعة على صفقة تحل بموجبها كافة الأمور العالقة التي لم يتضمنها اتفاق الصخيرات.

وأوضح لورانس أنه عندما يتعلق الأمر بليبيا فإن المجتمع الدولي يركز على مناقشات الاستقرار حول حقوق الإنسان ومناقشات الديمقراطية، وينسى أنه لا يمكن أن يوجد الاستقرار بدون حقوق الإنسان والديمقراطية.

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