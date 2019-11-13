بالصور.. اختتام المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الأول بالرباط

اختتمت بالمملكة المغربية، فاعليات المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي والاستثماري الأول، والذي انعقد بالرباط خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 400 شخص من 12 دولة يمثلون القطاع العام والخاص ومختلف المجالات الاقتصادية الليبية.

وأوضحت اللجنة التحضيرية للمنتدى، في ورقتها الختامية أن المنتدى تناول عدد من المبادرات من بينها تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى الليبي، بحيث تكون من مهامه الرئيسة وضع استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة بوصفها خارطة طريق عملية لمستقبل المنتدى، وتكوين صندوق مساهمات لتجميع رأس المال التشغيلي للمجلس الاقتصادي الأعلى، حيث تعهد العديد من المشاركين الليبيين في الدفع برؤية جديدة في مبادرة خلق فرص عمل شبابية تستهدف نخبة شابة، والعمل على إطلاق منصة رقمية تعنى بالتعميم المعرفي الأكاديمي حول اقتصاد ليبيا.

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