السفارة الليبية في تونس توجه هذا التنبيه الهام للمواطنين المقيمين أو العائدين

أخبار ليبيا24

طلبت السفارة الليبية في تونس المواطنين الليبيين سواء المقيمين أو العائدين منها عند وجود أي مضايقة أو تصرفات غير مسؤولة بضرورة التوجه إلى أقرب مركز للشرطة للتبليغ عن الواقعة وفتح محضر بذلك.

وشدد الملحق الأمني في السفارة عميد إبراهيم البوعيسى عبر تعميم نشر على الحساب الرسمي للسفارة على “فيسبوك” على المواطنين بضرورة التوجه لإعلام أقرب بعثة دبلوماسية ليبية تقع في دائرة الاختصاص لمتابعة الواقعة مع السلطات التونسية المختصة.

وأوضح البوعيسى أنه في حال حدوث أي تصرف سلبي عند المنفذ الحدودي أو المطار أثناء مغادرة المواطن الليبي الأراضي التونسية ولم يتمكن من التبليغ لعدم إمكانية ذلك يتوجه إلى مقر إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والكائن مقرها في طريق الشط للتبليغ عن الواقعة فور وصوله ليبيا.

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