المسماري يكشف تفاصيل العمليات الجوية على قاعدة القرضابية في سرت

كشف الناطق باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، عن تفاصيل تنفيذ مقاتلات سلاح الجو الليبي، صباح اليوم الأربعاء، لمهام قتالية بقاعدة القرضابية الجوية بمدينة سرت.

وقال المسماري في بيان صحفي أصدره، وتحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه، “إنه في الوقت الذي تشهد فيه العمليات العسكرية تطوراً مهماً في الأداء والقدرات ومنها قدرات السلاح الجو الليبي التي أصبحت أفضل مما سبق نتيجة رفع كفاءتها في الاستطلاع الدقيق والمستمر والاستهداف بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، عليه وفي ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12/11/2019م تمكنت مقاتلات القوات الجوية العربية الليبية من تنفيذ واجبات ومهام قتالية بعد رصدها من قبل الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الأرضي والجوي، حيث تم رصد وتحديد أهداف متفرقة في قاعدة القرضابية الجوية في منطقة سرت، وهي عبارة عن غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة وبعض المواقع تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية”.

وأوضح المسماري في بيانه، أنه تم اتخاذ قرار بتنفيذ غارات جوية بعدة طائرات مقاتلة انقضت على أهدافها في التوقيت الموحد والمحدد، ونفذت مهامها بكل دقة مما أدى لتدمير الأهداف المختارة حسب أمر العمليات بالخصوص وتم القضاء على هذا التهديد، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من تنفيذ هذه الضربات التي وصفتها بـ “الموجعة” هو تدمير القدرات والإمكانات وحرمان “المليشيات الإرهابية والإجرامية” من بناء قدراتها وحرمانها من المناورة واستهداف القوات المسلحة الليبية ومنع تحركاتها.

كما المسماري في بيانه، أن السلاح الجوي الليبي يمتلك القدرات الكافية للتعامل مع كل الأهداف باحترافية واقتدار في جميع الظروف ليلاً ونهاراً، مشيرا إلى أن هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في التحكم والسيطرة وتجهيز الطائرات بنسبه 100٪ وعادت الطائرات لقواعدها سالمه بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

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