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إيطاليا مستعدة لمساعدة ليبيا على حل مشاكلها

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال نائب رئيس وزراء مالطا كريس فيرن إن بلاده مستعدة للانضمام إلى الدول الأوروبية الأخرى في مساعدة ليبيا على حل مشكلاتها الداخلية.

وأكد فيرن خلال تصريحات صحفية أن “مشاكل ليبيا الداخلية خاصة بهم لكننا مستعدون للمساعدة”، وجاء ذلك في معرض رده على سؤال حول تقارير تفيد بأن القوات المسلحة في مالطة تفاوضت على اتفاق من شأنه أن ينسق مع خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين المتجهين نحو المياه الإقليمية المالطية.

من جهته قال وزير الشؤون الخارجية المالطي كارميلو أبيلا إن بلاده ستواصل دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • المساعدة الوحيدة المطلوبة منكم ترسلوا المركب الذى جاء بالسراج يعود به من حيث اتى ولكم جزيل الشكر مهمته انتهت

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