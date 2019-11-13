إيطاليا مستعدة لمساعدة ليبيا على حل مشاكلها

قال نائب رئيس وزراء مالطا كريس فيرن إن بلاده مستعدة للانضمام إلى الدول الأوروبية الأخرى في مساعدة ليبيا على حل مشكلاتها الداخلية.

وأكد فيرن خلال تصريحات صحفية أن “مشاكل ليبيا الداخلية خاصة بهم لكننا مستعدون للمساعدة”، وجاء ذلك في معرض رده على سؤال حول تقارير تفيد بأن القوات المسلحة في مالطة تفاوضت على اتفاق من شأنه أن ينسق مع خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين المتجهين نحو المياه الإقليمية المالطية.

من جهته قال وزير الشؤون الخارجية المالطي كارميلو أبيلا إن بلاده ستواصل دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

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