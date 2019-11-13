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“داخلية المؤقتة” تُخرّج 1500 عضو بهيئة الشرطة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشرف وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف على تخريج دفعة جديدة قوامها أكثر من 1500 عضو بهيئة الشرطة أنهوا تدريباتهم بنجاح.

وسيُوزّع الخريجون من الدفعتين 64 و65 من منتسبي هيئة الشرطة على مديريات أمن بنغازي وسلوق قمينس والأبيار، إضافة إلى الإدارة العامة للأمن المركزي، والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، والإدارة العامة للمعلومات، ومنفذي ميناء ومطار بنغازي.

كما ضمت الدورة خريجين لصالح قسم المرور والتراخيص، وقسم التحريات العامة، وقسم التمركزات الأمنية بمديرية أمن بنغازي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وشهد حفل التخرج عروض كراديس الطلبة الخريجين وتدريباتهم على اللياقة البدنية وفنون الدفاع عن النفس وحماية الشخصيات إضافة إلى التعامل مع الألغام والأجسام المفخخة.

وقال بوشناف في تصريحات عقب الاحتفال إن “الوزارة قاربت على تخريج 10 آلاف عضو لصالحها ضمن خطتها 2018 – 2020″، مُشيراً إلى أن ذلك يندرج ضمن سعي الوزارة للمحافظة على الأمن ومكافحة الجريمة بكافة السبل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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