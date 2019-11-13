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المسماري: تدمير غرفة تحكم بالطائرات المسيرة في قاعدة القرضابية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، استهداف القوات الجوية قاعدة القرضابية الجوية في منطقة سرت.

وقال المسماري، في بيان، إن القصف أصاب «غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة، ومخازن، وهناجر للطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية»، ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وأضاف المسماري أن الضربة الجوية «حققت أهدافها بدقة، ودمرت المرافق المستخدمة في التحكم والسيطرة وتجهيز الطائرات، كما عادت الطائرات إلى قواعدها سالمة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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