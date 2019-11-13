“أجسام مُضيئة” في سماء ليبيا.. ما قصّتها؟

تفاجأ سكان عدة مناطق ليبية مساء أمس بظهور ما بدا أنه “سرب نجوم” بالسماء، ما أثار التساؤل بينهم حول حقيقة ما تمت مشاهدته.

وقالت جمعية “رؤية” لهواة الفلك إن الأجسام المُضيئة التي لُوحِظت في سماء ليبيا هي عبارة عن أقمار اصطناعية أطلقتها شركة spacex.

وأشارت الجمعية إلى أن “الشركة أطلقت 60 قمراً اصطناعياً ضمن مشروع starlink الذي يهدف لإطلاق 12 ألف قمر لإنشاء شبكة أنترنت عالمية”.

وأضافت: “شبكة الإنترنت ستستهدف التجمعات السكانية على كوكب الأرض وبالأخص المناطق الفقيرة والنائية من العالم”.

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