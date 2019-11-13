عماري زايد يؤكد إصرار حكومة الوفاق للتصدي للعدوان على طرابلس والحسم العسكري

أخبار ليبيا24

أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد اليوم الأربعاء إصرار حكومة الوفاق الوطني على التصدي للعدوان على طرابلس وحسم المعركة عسكريا.

وأضاف زايد خلال لقاءه سفير الجمهورية التركية، لدى ليبيا سرحات أكسن أنه سيتم إنهاء حالة التمرد، للانطلاق بعدها لبناء مؤسسات حقيقية تدعم الاستقرار والعدالة وتحقيق التنمية الشاملة.

واستعرض زايد وأكسن الأوضاع في ليبيا والموقف التركي منها، وكذلك الأوضاع الإقليمية، حيث شرح السفير تطورات العملية العسكرية للجيش التركي في شمال سوريا.

وتم التطرق خلال اللقاء، لزيادة حجم التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات، لاسيما أوضاع الشركات التركية في ليبيا وعقودها، وكذلك ما يمكن أن تقوم به هذه الشركات من مشاريع جديدة تعود بالنفع على ليبيا.

من جانبه، أوضح السفير التركي موقف بلاده من التدخل الدولي في الشأن الليبي، وبين أن الحكومة التركية، لا تتعامل في ليبيا، إلا مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، منتقدا الدول التي تتدخل لإذكاء الحرب في ليبيا عبر قنوات ووسائل غير معترف بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24