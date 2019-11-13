متحدث بالوفاق: الطيران المسير لم يشارك بالمعارك وهدوء حذر بمحاور القتال

أكد المتحدث باسم مكتب الإعلام الحربي عبد المالك المدني أن أغلب محاور القتال جنوب العاصمة تشهد هدوءا حذرا بعد اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة يوم امس بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وبين المدني في تصريحات إعلامية أن قوات بركان الغضب تحافظ على تمركزاتها التي حققتها في تقدماتها الأخيرة بمحور طريق النهر.

وأفاد المدني أن قوات بركان الغضب أسرت أحد عناصر قوات الجيش الوطني بمحور النهر ونقلت جثة تابعة لقوات حفتر (الجيش الوطني) لأحد المستشفيات بالعاصمة، موضحا أن الطيران المسير لم يشارك في المعارك الأخيرة.

وأرتفعت وتيرة القتال والتصعيد والتحشيد بالمحاور بالآونة الاخيرة في عدة محاور بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق وسط سماع لانفجارات قوية ناتجة عن المدفعية الثقيلة.

ودخلت المعارك شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس من اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

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