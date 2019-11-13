تفاصيل الحملة الجوية على قاعدة القرضابية سرت

كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي ،اليوم الأربعاء ،عن استهداف مقاتلات سلاح الجو لمواقع متفرقة بقاعدة القرضابية بمدينة سرت.

وقالت الشعبة إنه و بعد جمع المعلومات الكاملة من قبل أجهزة الإستخبارات بالقوات المُسلحة ورصد مواقع متفرقة بقاعدة القرضابية بمدينة سرت ، والتي تبيّن إستخدامها كغُرف عمليات للتحكم بالطيران المُسيّر ، وإستخدام عدد من ” الهناجر ” بجانب هذه المواقع لتخزين الطائرات المُسيّرة وهوائيات التحكم بالطائرات UAV.

وأشارت الشعبة أنه تم تنفيذ عدد من الضربات الجوية في نفس التوقيت لتحقيق الهدف بكل كفاءةٍ وإقتدار ، وهذا ما تم حيث دُمّرت بالكامل وقُضِيَ على هذا التهديد ،مؤكدة أن الهدف من تنفيذ هذه الضربات هو تدمير إمكانيات العدو وحرمانه من بناء قدراته الجوية .

كما أكدت أن هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة ، وتم تدمير كافة المرافق المُستخدمة في التحكم والسيطرة وتجهيز الطائرات.

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