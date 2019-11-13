تدمير مخازن ذخيرة في ضربات جديدة بسرت

سرت-العنوان أعادت القوات المسلحة شن ضربات جديدة على مواقع الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق في سرت. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن القوات الجوية أعادت استهداف مواقع لتجمعات آليات ومخازن لذخائر في قاعدة القرضابية ومعسكر الساعدي في سرت بضربات دقيقة بصواريخ جو أرض. وأكد المركز، أن الضربات نفذت ليل أمس وحققت إصابات مباشرة، …

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