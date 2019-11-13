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القوات المسلحة تنشر تفاصيل الضربات الجوية في سرت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأربعاء تفاصيل الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو في سرت صباح اليوم الأربعاء. وقالت القيادة في بيان، “في الوقت الذي تشهد فيه العمليات العسكرية تطوراً مهماً في الأداء والقدرات ومنها قدرات السلاح الجو الليبي التي أصبحت أفضل مما سبق نتيجة رفع كفاءتها في الاستطلاع الدقيق والمستمر والاستهداف بدعم …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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