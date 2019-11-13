القوات المسلحة تنشر تفاصيل الضربات الجوية في سرت

بنغازي-العنوان نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأربعاء تفاصيل الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو في سرت صباح اليوم الأربعاء. وقالت القيادة في بيان، “في الوقت الذي تشهد فيه العمليات العسكرية تطوراً مهماً في الأداء والقدرات ومنها قدرات السلاح الجو الليبي التي أصبحت أفضل مما سبق نتيجة رفع كفاءتها في الاستطلاع الدقيق والمستمر والاستهداف بدعم …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
«الإسعاف»: إصابة أسرة في سقوط قذيفة على منزل بالحي الدبلوماسي بعين زارة
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / بوابة الوسط
تدمير مخازن ذخيرة في ضربات جديدة بسرت
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
تفاصيل الحملة الجوية على قاعدة القرضابية سرت
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
متحدث بالوفاق: الطيران المسير لم يشارك بالمعارك وهدوء حذر بمحاور القتال
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
أضف تعليقـك