القوات المسلحة تشيد بكفاءة سلاح الجو

بنغازي-العنوان أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأربعاء بالتطور الملحوظ لسلاح الجو، مؤكدة أن قدراته أصبحت أفضل مما سبق نتيجة رفع كفاءتها في الاستطلاع الدقيق والمستمر والاستهداف بدعم وإشراف مباشر من، القائد العام، المشير خليفة حفتر. وأضافت، في بيان حول الضربات الجوية على مواقع الجماعات المسلحة في سرت صباح اليوم الأربعاء، أن الطائرات المقاتلة أصبحت …

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