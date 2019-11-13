مبادرة لتغليف أسلاك أعمدة كهرباء الشوارع بغدامس

أطلق فريق رواد الخير للعمل التطوعي بمدينة غدامس مبادرة للحد من مخاطر التعرض للصعقات الكهربائية، تزامنا مع دخول موسم الشتاء الذي يشهد هطولا غزيرا للأمطار وحفاظا على سلامة الأطفال وتلاميذ المدارس.

وتتزايد مخاطر التعرض لصعقات كهربائية جراء الكوابل الكهربائية والأسلاك المكشوفة في أعمدة الإنارة مع دخول فصل الشتاء.

وانطلقت الحملة التطوعية بإمكانيات بسيطة ومتواضعة وبالتعاون مع فني الكهرباء المتطوع، الصادق باباه، حيث قام أعضاء الفريق بتغليف فتحات أعمدة الإنارة المهملة والمكشوفة التي تشكل خطرا بالغا في حالة تساقط الأمطار أو في حالة لمسها من الأطفال القصر أثناء اللعب أو المرور بجوارها.

مبادرة بسيطة وبإمكانيات محدودة لكنها حتما ستحافظ على أرواح العديد من الأطفال والتلاميذ بالمدينة في صورة تعكس إيجابية المواطن في المساهمة في تعويض العجز والقصور الحكومي.

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