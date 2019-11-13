غارات عنيفة على مواقع الوفاق في عين زارة وإنباء عن استهداف مخزن ذخيرة

أكدت مصادر عسكرية أن مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني نفذت غارات عنيفة على مواقع وتمركزات الوفاق في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أنه لوحظ تصاعد لأعمدة الدخان وسمع أصوات انفجارات للذخائر بعد استهداف الطيران في محور عين زارة، متوقعةً أن تكون الغارات استهدفت ايضاً مخزن للذخيرة.

وشهدت سماء العاصمة طرابلس تحليق لسرب من مقاتلات السلاح الجوي بالجيش الوطني.

يشار إلى أن مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني كانت قد استهدفت فجر اليوم الاربعاء غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة وبعض المواقع تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية.

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