سلامة يصف مجلس الأمن الدولي بالعقيم

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن “مجلس الأمن قد وصل إلى حالة العقم، ولا يقدر على اتخاذ أي قرار بشأن ليبيا”.

ودعا سلامة، في حوار مع الإذاعة الجزائرية، الدول الكبرى إلى ضرورة الاتفاق حول الملف الليبي دون اتخاذ القرارات بدل الليبيين، مثمنا دور الجزائر في تسوية الملف الليبي، أمام التحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر على الحدود الليبية، والتي تدفع جراءها تكلفة باهضة أمنيا وماليا.

كما وصف سلامة مجلس الأمن الدولي بالعقيم، مستشهدا على ذلك بالعجز الذي يواجهه أمام ملفات كثيرة من بينها الملف الليبي الذي عجز بعد 14 اجتماعا عن الخروج بقرار حول القضية، داعيا اعضاء المجلس إلى ضرورة التوافق حول الملف دون اتخاذ القرار بدل الليبيين

وأضاف المبعوث الأممي إلى ليبيا أن التوافق الليبي، لارتباطاته الخارجيه، سيخرب بسهولة ما لم يحدث توافق دولي حول الملف.

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