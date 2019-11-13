مصلحة الطيران المدني بالمؤقتة تفرض اجراءاً صادماً على الرحلات القادمة من مصراتة ومعيتيقة

فرضت مصلحة الطيران المدني التابعة للحكومة المؤقتة اجراءا صادماً بشأن فرض اعادة هبوط الطائرات التي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة بمطار بنينا لإتمام الاجراءات الامنية والجمارك والجوازات.

وجاء في الكتاب الموجه لجميع شركات الطيران العاملة في ليبيا أنه وبناء على رسالة رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، فقد تقرر هبوط جميع الرحلات الدولية التي تقلع من مطار معيتيقة الدولي و مطار مصراتة الدولي و العابرة على اجواء المنطقة الشرقية والمتجهة إلى الأردن، مصر، السعودية و السودان بالهبوط بمطار بنينا الدولي لإتمام الاجراءات الأمنية والجمارك والجوازات وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019.

وفيما يلي نص الكتاب الموجه لشركات الطيران/

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