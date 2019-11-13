ضبط سيارة تحمل 20 حقيبة متفجرة جنوب البيضاء

أخبار ليبيا24

تمكن فرع الهجرة غير الشرعية الجبل الأخضر – البيضاء – خلال اليومين الماضيين من ضبط حقائب متفجرة في سيارة ببوابة ذروة جنوبي مدينة البيضاء.

وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن أعضاء المكافحة ضبطوا سيارة نوع تويوتا كامري بنية اللون يقودها مواطن من سكان منطقة التميمي تحمل 20 حقيبة متفجرة.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الحقائب تم نزعها من الألغام المزروعة في المنطقة الصحراوية الممتدة من بوابة عين الغزال والطريق الرابط بين بوابة الـ 200 طبرق.

وأفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن هذه الألغام تحتوي على مادة متفجرة شديدة الخطورة قد تستعمل كمفخخات.

ولفت فرع الهجرة غير الشرعية الجبل الأخضر البيضاء إلى أنه جاري الاستدلال مع سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

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