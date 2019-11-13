«الموقتة» تلزم الرحلات الجوية المتجهة من مصراتة ومعيتيقة إلى الأردن ومصر والسعودية والسودان بالهبوط في مطار بنينا

ألزمت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة شركات الطيران العاملة في ليبيا بهبوط جميع الرحلات الجوية المتجهة من مطاري مصراتة ومعيتيقة غرب البلاد إلى كل من الأردن ومصر والسعودية والسودان في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي لإتمام الإجراءات الأمنية والجمارك.

ونوهت مصلحة الطيران المدني التابعة لهيئة النقل والمواصلات بالحكومة الموقتة في كتاب وجهته إلى شركات الطيران اليوم الأربعاء، إلى أنه سيجري تنفيذ هذا الإجراء اعتبارا من يوم الخميس 14 نومفبر الجاري.

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